Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAVERONA Sospendere i giocatori, in attesa che la giustizia faccia il proprio corso. Non attendono neppure la data del 5 maggio, quando in contraddittorio davanti al gip saranno esaminati sei filmati presi dai cellulari, i tifosi della Virtus Verona per emettere il loro giudizio sui cinque calciatori professionisti accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa universitaria 20enne. I fatti risalgono al gennaio 2020 e...