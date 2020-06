L'INCHIESTA

VENEZIA Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere i principali indagati dell'inchiesta Isola Scaligera con cui giovedì scorso la procura distrettuale Antimafia di Venezia e le squadre mobili di Venezia e Verona hanno smantellato una costola locale affiliata alla ndrangheta di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. In tutto erano state arrestate 26 persone, tra carcere e domiciliari.

Ieri mattina il gip Barbara Lancieri, che ha firmato l'ordinanza, ha interrogato Antonio Giardino, detto Totureddu, e considerato il boss della cosca; Emilia Sdao, moglie di Nicola Toffanin; ed Eugenio Sirbu, che è stato l'unico a rispondere, chiamandosi fuori e ammettendo di essere a conoscenza di alcuni episodi di spaccio da parte del suo amico Giovanni Giardino e del padre. Bocca cucita invece per Antonio Giardino: il suo avvocato Maurizio Milan ha spiegato che Giardino, in carcere a Opera, si sente provato e non si considera per nulla il capo della ndrina veronese, tesi - questa - che verrà combattuta in Riesame annunciando la possibilità di un interrogatorio davanti al pm non appena saranno state lette tutte le carte.

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere anche Nicola Toffanin, braccio destro di Giardino a cui - secondo la tesi del pm Lucia D'Alessandro - voleva anche soffiare il posto al vertice dell'organizzazione. Dal carcere di Tolmezzo (Udine), assistito in videoconferenza dal legale veronese Paolo Costantini, Toffanin ha fatto scena muta alle domande del giudice in attesa, ha detto il legale, di avere le carte.

