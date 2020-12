L'INCHIESTA

VENEZIA Nascosti nell'anonimato garantito dal loro smartphone si erano iscritti a chat Telegram e WhatsApp nelle quali giravano e venivano commentati video di monorenni sfruttati a sfondo sessuale. Si erano iscritti si propria volontà, ha chiarito un'inchiesta della procura di Milano e della polizia postale. Anche perché uno dei quattro veneti coinvolti, un ventenne della Riviera del Brenta, disoccupato, era, insieme ad un 71enne ottico napoletano, l'amministratore dei 159 gruppi di chat «finalizzati alla condivisione di foto e video pedopornografici ritraenti vere e proprie violenze sessuali su minori, a volte anche neonati». Un'inchiesta che a Nordest ha coinvolto cinque persone: il ventenne della provincia veneziana - accusato di associazione a delinquere - e considerato l'amministratore dei gruppi pedopornografici e un trentenne del Veneto orientale, un quarantenne residente nell'hinterland mestrino: entrambi sono accusati di detenzione e di pubblicazione di materiale pedopornografico per aver commentato e inoltrato in altre chat i messaggi e i video di bambini sfruttati.

IN CARCERE

In carcere sono invece finiti un trentacinquenne veronese, arrestato in flagranza perché durante la perquisizione a casa sua gli sono stati trovati file e video pedopornografici e un cinquantacinquenne della provincia di Udine: a casa sua sono stati trovati e analizzati diversi devices, in particolare un cellulare al cui interno sono state individuate migliaia di files di natura pedopornografica. Come sono state individuate altre chat con minori che potrebbero ricondurre a tentativi di adescamento online. Incominciata due anni fa, l'indagine Luna Park sarebbe scattata a seguito di una segnalazione giunta dagli Stati Uniti. Affermati professionisti, operai, studenti, consulenti universitari, pensionati, impiegati privati e pubblici, tra cui un vigile urbano. Con età comprese tra i 18 e i 71 anni. Uno dei ruoli principali era recitato proprio dal ventenne della Riviera del Brenta: secondo gli agenti della polizia postale a dettare le regole dei gruppi, sedici dei quali più attivi, spingendo sugli scritti a mantenere l'anonimato e a creare nuovi gruppi per la diffusione e la ricerca sempre maggiore di immagini di bambini sfruttati dal punto di vista sessuale. L'inchiesta ha dimostrato che in alcuni occasioni sulle chat individuate si parlava pure della possibilità di avere contatti diretti con i minori. In ogni stanza delle varie chat c'erano regole ben precise per limitare dal massimo l'esposizione e il possibile tracciamento da parte delle forze dell'ordine. Appena c'era il sentore di un pericolo, l'utente veniva espulso dal gruppo: 81 gli italiani indagati, 351 gli stranieri coinvolti.

Nicola Munaro

