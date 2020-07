L'INCHIESTA

VENEZIA In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto in programma domattina nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, l'accusa che il sostituto procuratore Alessia Tavarnesi contesta a Simone Meggiato, in cella dal mezzogiorno di ieri, è quella di omicidio volontario.

Secondo la tesi della procura - ma le indagini sono solo all'inizio e ogni cosa può essere modificata - il cinquantunenne consulente informatico era sceso in strada armato e dei due protagonisti della notte di Oriago di Mira era l'unico ad esserlo. Proprio la circostanza che la vittima, Andrea Baldan (in foto), non avesse con sé alcun tipo di arma è ciò che sottintende al ragionamento della procura. In pratica, sostiene il pm, non c'è prova agli atti che il comportamento di Meggiato, con la passione delle armi regolarmente denunciate e un tesserino del poligono di tiro, possa venire inquadrato come un eccesso colposo di legittima difesa dal momento che non ci sono elementi per far supporre che l'attuale compagno della donna fosse realmente in pericolo di vita. L'udienza di domani sarà l'occasione per Meggiato di raccontare la propria versione dei fatti. Nei prossimi giorni ci saranno una serie di consulenze inaugurate dall'autopsia che verrà conferita domani. Possibile che venga disposta una consulenza balistica e tecnico-dinamica anche per capire quanti proiettili siano stati sparati. E la direzione.

Nicola Munaro

