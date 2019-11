L'INCHIESTA VENEZIA Il carburante acquistato all'estero passava attraverso un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAVENEZIA Il carburante acquistato all'estero passava attraverso un intricato sistema di scatole cinesi, tra società cartiere e prestanome, per un unico obiettivo: evadere l'Iva. Secondo le indagini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Venezia, la cosa era riuscita anche piuttosto bene visto che erano riusciti a guadagnare 37 milioni in poco più di due anni. L'indagine Red line, coordinata dalla procura di Roma, ha portato a quattro arresti e 86 indagati. In carcere Domenico Gallo, 63 anni, calabrese di...