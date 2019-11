L'INCHIESTA VENEZIA I numeri. Sono quelli che danno l'idea della grandezza delle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA I numeri. Sono quelli che danno l'idea della grandezza delle dimensioni del vaso di Pandora appena scoperchiato dal sostituto procuratore di Venezia, Giorgio Gava, e dai militari del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza lagunare, nello stabilimento di Fincantieri a Porto Marghera.Ed è lì, nei luoghi dell'eccellenza della cantieristica navale italiana, che per gli inquirenti andava in scena uno sfruttamento quotidiano d'altri tempi. LE STIMEI numeri, come detto: secondo i calcoli (per difetto) della Finanza...