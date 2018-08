CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Era accesa o spenta la luce di segnalazione dell'imbarcazione con cui, venerdì notte, Renzo Rossi, 59 anni, e Natalino Gavagnin, 64, stavano rientrando da una serata trascorsa a pescare in laguna? Ivan Bastasin, il sostituto gondoliere alla guida dell'open che li ha travolti, uccidendoli entrambi, ha dichiarato alla Capitaneria di porto che la loro patanella procedeva «priva di luci di via». Ma alcuni pescatori che conoscevano bene la coppia, per aver condiviso tante uscite in laguna, hanno riferito al legale dei loro...