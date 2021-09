Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAVENEZIA È troppo redditizio il business delle vongole abusive, pescate nelle aree della laguna vicino a Porto Marghera, proibite in quanto altamente inquinate. Ed è per questo che il fenomeno non si riesce a fermare, nonostante i frequenti controlli delle forze dell'ordine e le numerose inchieste penali succedutesi nel corso degli anni, con tanti processi e molte condanne.L'ultima inchiesta condotta dalla Procura di Venezia ha...