CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Dagli atti d'inchiesta non emerge una volontà precisa del sandonatese Denis Poles di fornire un apporto all'organizzazione criminale operante ad Eraclea e capeggiata da Luciano Donadio. Lo scrive la Corte di Cassazione nelle motivazioni del provvedimento con cui, all'inizio di luglio, è stata annullata l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Venezia confermò il carcere per il direttore di banca accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, sollecitando i giudici lagunari a rivalutare la sua posizione, come...