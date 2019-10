L'INCHIESTA TRIESTE Alejandro Augusto Stephan Meran poteva essere arrestato,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTATRIESTE Alejandro Augusto Stephan Meran poteva essere arrestato, quantomeno in Germania. Anche in Italia, se solo il giudice tedesco che aveva firmato l'atto lo avesse trasformato in un mandato europeo. Ma così non è stato, e il 29enne dominicano autore del duplice omicidio degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta è potuto tornare in Italia e vivere da uomo libero sino a venerdì scorso, quando per un motivo ancora del tutto oscuro ha fatto fuoco uccidendo i due poliziotti. LA RIVELAZIONEChe il dettaglio relativo al furto...