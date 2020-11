L'INCHIESTA

TORINO Diceva di essere un semplice compagno di giochi online, solo un pochino più grande di loro, che hanno poco più di 10 anni. Poi, una chiacchiera dopo l'altra, convinceva i suoi nuovi amici a realizzare immagini pornografiche. Ha 17 anni l'adolescente che è stato individuato dopo una laboriosa indagine della polizia in provincia di Torino, che si è allungata fino al Veneto. Il ragazzo ora è indagato per pornografia minorile e adescamento di minorenni in forma continuata.

DA FORTNITE

La terribile vicenda ha preso le mosse dalla piattaforma di Fortnite, uno dei più popolari videogiochi in circolazione sul web. Il ragazzo aveva cominciato in aprile, durante il primo lockdown: il 17enne contattava i partecipanti e si mescolava a loro come un qualsiasi appassionato di battaglie virtuali. Il passo successivo era invitare gli amichetti a chattare con lui su Tik-Tok, Instagram e WhatsApp. A quel punto il tenore delle conversazioni cambiava. Si scioglieva in complimenti, in lusinghe, a volte scriveva persino «ti amo». Quindi mandava ai bambini foto e video proibiti per poi indurli a realizzarne di propri, dalle loro camerette, in cambio di denaro o ricariche telefoniche, senza esitare a ricorrere alle minacce in caso di rifiuto. Per mesi nessun genitore si è accorto di nulla. Poi, a luglio, una mamma ha gettato un'occhiata distratta sullo smartphone del figlioletto e ha subito notato un messaggio strano, decisamente insolito per un bambino di quell'età. Incuriosita, ha aperto la chat e si è trovata di fronte all'inimmaginabile. Quindi si è rivolta alla polizia.

Gli agenti del Commissariato di Rivoli hanno fatto scattare l'indagine in tempi rapidissimi e, dopo i primi accertamenti, sono scese in campo anche le polizie postali di Piemonte e Veneto, con le loro squadre di specialisti nel monitoraggio del web. L'autorità giudiziaria ha disposto una serie di perquisizioni nelle due regioni che hanno portato al recupero di una quantità di materiale pedopornografico definita «ingente» dagli investigatori. Del 17enne, adesso, si occupa il tribunale per i minorenni di Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA