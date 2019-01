L'inchiesta sui viadotti, altri cinque sono a rischio Perquisizioni e 10 indagati `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEMILANO Un nuovo filone d'inchiesta e altri dieci indagati, tutti tecnici e dirigenti di Autostrade per l'Italia e della controllata Spea. Tra questi, due nomi di spicco: Gianni Marrone, il direttore dell'ottavo tronco (Bari) di Aspi, e Massimiliano Giacobbi, responsabile tecnico di Spea, già iscritto nel registro degli indagati per il crollo del ponte Morandi. L'accusa, questa volta, è di falso in procedimento connesso ai controlli su cinque viadotti in condizioni critiche, dalla Liguria al centro-sud Italia.L'IPOTESIDI UNA...