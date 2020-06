L'INCHIESTA

ROMA Un buco nelle casse del Vaticano che supera i 350 milioni di euro, un ricatto da altri 15 milioni. Le cifre dell'inchiesta sulla compravendita del palazzo londinese di Sloane Avenue, avvenuta con i fondi dell'Obolo di San Pietro, sono da capogiro. E mentre il broker anglo-molisano Gianluigi Torzi resta in cella nella caserma del corpo della gendarmeria, gli inquirenti hanno già chiesto e ottenuto il sequestro dei conti svizzeri intestati a sei indagati. Il promotore di giustizia Gian Piero Milano e l'aggiunto Alessandro Diddi contestano al broker l'estorsione milionaria nei confronti della Santa Sede, ma anche altri reati: peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio. Insieme al suo nome, sul registro degli indagati - con accuse che variano a seconda delle posizioni - ci sono quelli dei monsignori Mauro Carlino e Alberto Perlasca, di tre funzionari laici della Segreteria di Stato e dell'ex direttore dell'Aif, Tommaso Di Ruzza.

I DOCUMENTI

La svolta nell'inchiesta su uno dei più gravi scandali finanziari che abbiano mai travolto il Vaticano è arrivata dopo che le autorità svizzere hanno inviato agli inquirenti della Santa Sede una serie di documenti relativi alla trattativa. L'arresto di Torzi è scattato due giorni fa dopo un interrogatorio durato otto ore, ma i suoi legali, gli avvocati Ambra Giovene e Marco Franco, ritengono che il provvedimento «sia il frutto di un grosso malinteso, Torzi non ha mai agito contro gli interessi della Santa Sede». Il fascicolo è stato aperto dopo due denunce presentate lo scorso anno dallo Ior e dal revisore

generale. Tutto inizia nel 2014, con la sottoscrizione da parte della Segreteria di Stato, per 200 milioni e 500 mila dollari, del fondo Athena Capital Global Opportunities Fund di Raffaele Mincione, proprietario del palazzo londinese di Sloane Avenue, che ieri ha ribadito di non avere ricevuto nessun provvedimento dall'autorità giudiziaria.

IL RAGGIRO

Tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019, la Segreteria di Stato, per risolvere l'investimento, cerca di ottenere la disponibilità dell'immobile liquidando le quote del fondo di Mincione. A questo punto sarebbe entrato in gioco Torzi, chiamato come intermediario. Uno degli indagati della Segreteria di Stato, Fabrizio Tirabassi, responsabile dell'Ufficio amministrativo, in quel periodo cercava qualcuno in grado di aprire una trattativa con Mincione e tramite l'avvocato Manuele Intendente sarebbe arrivato a Torzi. In tutto, la Segreteria di Stato avrebbe speso 350 milioni - tra investimento iniziale nel fondo, mutuo e conguaglio - per avere la disponibilità del palazzo di Sloane Avenue. Ma non è tutto. Perché per rilevare l'immobile, la Segreteria di Stato, rappresentata da Tirabassi ed Enrico Crasso - delegato a operare sui conti con la sua società Sogenel Capital Holding - avrebbe deciso di triangolare l'acquisto attraverso la Gutt Sa, facente capo a Torzi, che avrebbe trattenuto per sé mille azioni della società, le uniche con diritto di voto, impedendo di fatto al Vaticano - cui aveva ceduto 30mila azioni, ma senza diritto di voto - di disporre del palazzo. Le stesse quote sarebbero state cedute alla Santa Sede nel 2019 al prezzo di 15 milioni di euro. Da qui, le accuse di truffa e di estorsione.

Come ha anticipato l'Adnkronos, Torzi avrebbe incontrato addirittura Papa Bergoglio il 26 dicembre 2018 nella Domus di Santa Marta. Quel giorno ci sarebbe stata una riunione - il papa avrebbe fatto una rapida comparsata - per parlare della trattativa relativa alle quote trattenute. Alcuni testimoni avrebbero raccontato che in quell'occasione Torzi si sarebbe detto disponibile a rinunciare alle azioni in cambio di un rimborso e di 3 milioni. L'accordo, però, non sarebbe stato rispettato: la richiesta successiva sarebbe stata di 20 milioni. A quel punto, Tirabassi e monsignor Perlasca avrebbero proposto di prelevare il denaro dal Fondo discrezionale, creato nel 2015 per le spese discrezionali del Papa. Operazione poi finita nel nulla grazie alla mediazione di monsignor Carlino, che avrebbe convinto Torzi ad accettare 15 milioni.

Michela Allegri

