L'INCHIESTAROMA Tre anni da incubo per Ettore Francesco Sequi. Ex ambasciatore in Cina, dal 6 settembre capo di gabinetto del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Una persecuzione subita dal 2017 è finita la settimana scorsa con l'arresto, ai domiciliari, della donna che lo stalkerizzava senza sosta. Trentasei mesi in cui Sequi ha dovuto guardarsi costantemente le spalle. Un accanimento quasi quotidiano che ha spinto il diplomatico a denunciare la 47enne ai carabinieri. Sequi si era già presentato di fronte alle forze dell'ordine. Ai...