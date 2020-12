L'INCHIESTA

ROMA Torture disumane. Sevizie inflitte con lame, oggetti roventi e bastoni, nella stanza degli orrori usata dai servizi segreti egiziani per gli interrogatori più violenti: quelli dei soggetti sospettati di cospirare contro la sicurezza nazionale. Tra loro era finito anche Giulio Regeni. La procura di Roma ha chiuso le indagini sulla morte del ricercatore friulano, sequestrato e ucciso al Cairo nel 2016. Quelli che per il procuratore capo Michele Prestipino e per l'aggiunto Sergio Coliaiocco sono i responsabili del massacro sono irreperibili, vista la mancanza di risposta da parte dell'Egitto alle richieste di elezione di domicilio. Si tratta di quattro 007: il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Sono tutti accusati di sequestro di persona pluriaggravato e solo Sharif è accusato anche di lesioni aggravate - il reato di tortura è introdotto nel 2017 - e omicidio. Per un quinto indagato, l'agente della Direzione di sicurezza nazionale Mahmoud Najem, è stata chiesta l'archiviazione, hanno dichiarato gli inquirenti davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta.

LE TORTURE

La sofferenza di Giulio, nato a Fiumicello (Ud), e la brutalità dei pestaggi è nelle carte d'inchiesta. Emerge dalle parole di 5 testimoni ascoltati dagli inquirenti e dal legale della famiglia Regeni, l'avvocato Alessandra Ballerini. E sono ricostruite nell'avviso di conclusione indagini. Si parte dalla denuncia presentata alla National security da Said Mohamed Abdallah, rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti del Cairo Ovest e informatore dei servizi. Giulio, ricercatore di Cambridge, stava facendo una tesi sui sindacati autonomi ed era stato scambiato per una spia o un agitatore. Era stato pedinato per giorni: dall'autunno 2015 fino alla sera del 25 gennaio 2016, quando era stato rapito. Nel capo di imputazione si legge che gli indagati lo avrebbero bloccato all'interno della metropolitana del Cairo. Il ricercatore era stato portato prima presso il commissariato di Dokki e poi in una villa a Lazougly, dove era stato privato della libertà per 9 giorni e dove era stato torturato fino alla morte.

A seviziare Giulio sarebbe stato Sharif, insieme ad altre persone non individuate. Torture «durate giorni» che causarono a Regeni, sottolineano i pm, «acute sofferenze», «la perdita permanente di più organi», inflitte con strumenti taglienti e roventi. Ci sono due testimoni oculari. Uno ha visto Giulio la sera del sequestro, il 25 gennaio 2016. L'altro l'ha incrociato qualche giorno dopo. È lui a parlare delle catene e dei segni di tortura sul corpo del ragazzo. Negli atti i testi sono indicati con nomi in codice: Delta e Epsilon. Il primo racconta che, a Dokki, «il ragazzo chiedeva di parlare con un avvocato o con il Consolato». E più avanti: «È stato fatto salire su un'auto, è stato bendato e condotto a Lazoughly». È invece Epsilon a parlare delle torture nella caserma di Lazoughly, dove ha lavorato per 15 anni. Si tratta di «una struttura in una villa sfruttata dagli organi investigativi. Il piano d'interesse è il primo, la stanza è la numero 13 quando viene preso qualche straniero sospettato di tramare contro la sicurezza nazionale viene portato lì». Poi, i dettagli delle sevizie, le «catene di ferro», il ragazzo «mezzo nudo» che portava «dei segni di tortura e delirava Era molto magro, steso per terra, con il viso riverso». Altri tre testimoni hanno invece fornito dettagli successivi alla morte e al ritrovamento del cadavere, abbandonato il 3 febbraio 2016 in strada. Uno ha riferito di aver assistito a un incontro tra il Sharif e un collega keniota, e alla sua confessione.

Davanti alla commissione parlamentare, ieri l'aggiunto Colaiocco ha ricordato i tanti depistaggi messi in atto dalle autorità egiziane: «Ci sono altri 13 soggetti nel circuito degli indagati, ma la mancata risposta ai nostri quesiti ci ha impedito di proseguire». «Abbiamo acquisito elementi univoci e significativi. È un risultato importante e non scontato - ha detto invece Prestipino - Abbiamo fatto di tutto per accertare ogni responsabilità: lo dovevamo a Giulio e all'essere magistrati di questa Repubblica».

Michela Allegri

