CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Quattro ore di interrogatorio per raccontare la sua versione dei fatti e respingere le contestazioni della Procura di Agrigento: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disobbedienza a una nave da guerra. La ex comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete - che non guiderà più le navi della Ong - è stata interrogata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai pm Alessandra Russo e Cecilia Baravelli. È la prima delle due inchieste aperte a suo carico dai magistrati siciliani dopo l'intervento in soccorso di 53...