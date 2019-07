CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Per la procura di Milano, che indaga per corruzione internazionale, nell'ottobre del 2018, Gianluca Savoini era presente all'incontro dell'hotel Metropol di Mosca, dove si discuteva di petrolio e tangenti per finanziare la campagna elettorale del Carroccio, come «uomo della Lega». Mentre è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chiarire che nel luglio precedente lo stesso Savoini era stato inserito nella delegazione ufficiale italiana, in visita nella capitale russa, su indicazione del ministero dell'Interno,...