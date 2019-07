CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA «Pensavo fosse uno spacciatore». Cerca, in qualche modo di giustificarsi Elder Finnegan Lee, responsabile assieme Christian Gabriel Natale Hjorth dell'assassinio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Per entrambi ieri è stato convalidato l'arresto in carcere. Crollano di fronte agli investigatori. Dopo più di 10 ore di interrogatorio, finito venerdì notte. «Mi sembrava un amico» di Sergio Brugiatelli, «l'uomo che ci aveva raggirato». Brugiatelli, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, aveva fatto da...