L'INCHIESTA ROMA Non passano nemmeno ventiquattro ore dall'annuncio del pensionamento

L'INCHIESTAROMA Non passano nemmeno ventiquattro ore dall'annuncio del pensionamento anticipato a novembre, che il nome del procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, finisce sul registro degli indagati della Procura di Perugia per rivelazione del segreto istruttorio, dopo una pioggia di denunce da parte di pm di diverse città d'Italia. Il fascicolo è stato affidato agli stessi magistrati che conducono l'inchiesta per corruzione a carico del pm romano Luca Palamara. Proprio a lui, Fuzio, in una conversazione intercettata e...