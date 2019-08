CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Mentre di certo rimarranno in carcere per tutta l'estate Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, le indagini difensive vanno avanti e riguardano anche i tabulati e i contatti tra i due ragazzi e Sergio Brugiatelli prima dell'incontro in via Cossa, dove si è consumato il delitto. Una di quelle conversazioni, secondo l'annotazione di servizio del carabiniere Andrea Varriale, che era insieme a Cerciello Rega, è stata registrata dagli stessi...