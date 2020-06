L'INCHIESTA

ROMA Le accuse sono pesanti e potrebbero costargli, secondo la legge Vaticana, fino a 12 anni di carcere: estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio, per la compravendita dell'immobile londinese di Sloane Avenue. Sono queste le contestazioni mosse dall'ufficio del Promotore di giustizia del Tribunale Vaticano nei confronti del broker Gianluigi Torzi, finanziere italolondinese. Al termine di un interrogatori durato ore, il pg Gian Piero Milano e l'aggiunto Alessandro Diddi hanno spiccato nei suoi confronti un mandato di cattura. Adesso Torzi è detenuto presso la caserma del Corpo della Gendarmeria. La notizia, in serata, è stata anticipata dall'Adnkronos.

L'EDIFICIO

Il palazzo al centro dell'inchiesta è un antico magazzino di Harrods che si trova quartiere di Chelsea, uno dei più esclusivi della capitale inglese, a due passi dallo snodo della Tube di South Kensington. Un immobile di pregio, costruito nel 1911 e che, all'epoca, serviva come deposito. Si trova al civico numero 60 di Sloane Avenue, tempio mondiale dello shopping, tra le vie più chic e costose di Londra. Poi la ristrutturazione negli anni Novanta: adesso dietro alla facciata - originale - in mattoni, si trovano grandi vetrate.

L'acquisto del palazzo da parte del Vaticano risale al 2014, attraverso i fondi provenienti dall'Obolo di San Pietro, ma l'operazione di compravendita - per nulla vantaggiosa - prosegue fino al 2019. Un paio di anni fa le quote del fondo sottoscritto dalla Segreteria di Stato avevano già perso 18 milioni di euro rispetto al valore dell'investimento iniziale. E il tracollo sarebbe diventato ancora più consistente per il progressivo deprezzamento. Nel novembre 2018 entra in scena Torzi, che fa da intermediario tra il venditore e l'acquirente, cioè la Santa Sede. Il 22 del mese viene firmato l'accordo, ma in Vaticano vengono sollevati i primi dubbi. Il palazzo è stato infatti rilevato dalla Gutt - una società lussemburghese - per conto della Santa Sede, e nel consiglio siedono, oltre a Torzi, Fabrizio Tirabassi, della Segreteria di Stato, e l'avvocato Michele Intendente di Ernst&Young (EY) «amministratore indipendente scelto di comune accordo tra le parti». Nel mirino degli inquirenti c'è la transazione gestita da Torzi. Il broker, secondo gli investigatori, avrebbe conservato un pacchetto di azioni con diritto di voto della Gutt Sa. E la stessa società lussemburghese ha cessato ogni attività il 5 settembre 2019 ed è stata radiata dal Registro delle Imprese, dopo lo scioglimento per volontà dell'azionista unico.

I COSTI

Non è tutto: il broker è uscito di scena nell'aprile del 2019, incassando 10 milioni di commissioni. E poi ci sono stati costi londinesi che il Vaticano punta a recuperare, grazie agli affitti, o con la vendita del palazzo. Risultato: la Santa Sede ha dovuto sborsare altri 15 milioni di euro per acquisire la proprietà dell'immobile, ora in mano alla 60 Sa Ltd, iscritta alla Companies House nel marzo 2019 con una sterlina di capitale iniziale e la Segreteria di Stato come unico azionista. In tutto, secondo le accuse, la Santa Sede avrebbe sborsato oltre 350 milioni di euro per un palazzo che, nel 2012, era stato acquistato da un'altra società a 129 milioni di sterline.

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

