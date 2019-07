CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA La pista è quella anarchica. Un'azione di sabotaggio, forse pianificata da tempo, quella che è stata messa in atto ieri. Un attacco che ha mandato in tilt il sistema dell'Alta velocità ferroviaria e ha bloccato e diviso in due l'Italia all'altezza di Firenze, dove tre piccoli roghi vicino alla stazione di Rovezzano, alla periferia del capoluogo toscano, sono bastati per mandare tutto in blackout. La procura ha aperto un fascicolo per attentato alla sicurezza dei trasporti, ma non è escluso che gli inquirenti lavorino anche...