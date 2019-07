CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA L'udienza di convalida davanti al gip è stata fissata per questo pomeriggio. E subito dopo l'interrogatorio, la comandante Carola Rackete lascerà gli uffici giudiziari di Agrigento in stato di libertà, ma potrebbe dovere abbandonare al più presto l'isola di Lampedusa. Perché la procura ha chiesto la convalida dell'arresto operato dalla Guardia di finanza, ipotizzando la resistenza e la violenza contro una nave da guerra - reato punito con la reclusione da tre a dieci anni - e la resistenza a pubblico ufficiale. Ma non ha...