L'INCHIESTAROMA Ha aggredito a colpi di martello e senza un perché una donna di 69 anni che stava rincasando insieme ai nipotini di 9 e 11 anni, uno dei quali a sua volta colpito a una mano. Il piccolo se la caverà in dieci giorni, prognosi riservata invece per la 69enne, trasferita con l'elisoccorso a Siena, sua provincia di residenza, operata alla testa e ora ricoverata in terapia intensiva neurologica. Arrestato dai carabinieri l'autore...