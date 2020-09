L'INCHIESTA

ROMA Era felice di poter addestrare i figli alla jihad. Piccoli jihadisti che sono cresciuti sotto il segno dell'odio. Lei, Alice Brignoli, italiana fuggita in Siria nel 2015 per seguire Mohamed Koraichi, il marito di origine marocchina, condivideva con lui, «con grande entusiasmo, l'indottrinamento dei figli di tenera età», è stata arrestata ieri. Era «talmente fiera» della sua decisione da aver messo sul profilo Whatsapp la foto dei piccoli e di un altro bambino «vestiti da combattenti e con il dito alzato a indicare Dio».

Ora per i quatto bimbi di Alice, scappata cinque anni fa da Bulciago, nel Lecchese, per aderire all'Isis, ci sarà un «ritorno alla vita», come l'hanno definito gli inquirenti del pool antiterrorismo della Procura di Milano e del Ros dei carabinieri che hanno gestito l'operazione consentendo il loro ritorno in Italia. Riportati dunque in patria, oltre alla mamma, anche i tre bambini che la coppia aveva portato via dall'Italia e il quarto figlio che era stato concepito in Siria.

Oggi la donna sarà interrogata dal gip che, nel 2016, aveva emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Gli investigatori sperano che possa fornire informazioni su altri soldati dell'Isis. Alice Brignoli faceva parte dello stesso gruppo in cui militava Abderrahim Moutaharrik, chiamato il «pugile dell'Isis», esperto di kick boxing, condannato sempre per terrorismo. Per questo ora la donna è in carcere, mentre i figli, seguiti dal Tribunale dei minori, sono stati temporaneamente affidati ai Servizi sociali del Comune di Milano e collocati in una comunità.

Per il pm Alberto Nobili, capo del pool, la vicenda che ha riportato in patria la Brignoli e i bimbi dimostra come il terrorismo «non si combatta solo con le indagini, ma anche con l'umanità», mentre il comandate del Ros, Pasquale Angelosanto, ha evidenziato il pericolo sventato, spiegando che i quattro bambini riportati in Italia si trovavano in un campo di prigionia siriano, dove sarebbero cresciuti come «potenziali terroristi». Bambini (il maggiore ha undici anni) che, invece, stando agli investigatori, erano «felicissimi» quando hanno capito che la condizione era cambiata, così come la madre è apparsa «sollevata e serena».

