Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA Davanti alle autorità francesi ha negato di essere coinvolto nella scomparsa della cugina e non si è opposto all'estradizione, ma adesso Ikram Ijaz, accusato in concorso dell'omicidio di Saman Abbas e dell'occultamento del suo cadavere, è in Italia e dovrà ricostruire davanti ai pm di Reggio Emilia, quelle che i carabinieri e la procura ritengono essere state le ultime ore di vita della ragazza scomparsa nella Bassa...