L'INCHIESTA ROMA Con gli ex collaboratori, l'imprenditore Luigi Dagostino era

L'INCHIESTAROMA Con gli ex collaboratori, l'imprenditore Luigi Dagostino era perentorio: «Buongiorno caro, ti pregherei di mettere in pagamento urgentemente la fattura allegata per i motivi che ti ho spiegato», scrive il 6 luglio del 2016 in una mail ora agli atti dell'inchiesta della procura di Firenze. Nell'arco di pochi giorni, sarebbero partiti due bonifici indirizzati alla società dei genitori di Matteo Renzi, Laura Bovoli e Tiziano Renzi, il primo per 20mila alla Party e il secondo per 140mila euro più iva alla Eventi6 (il totale è...