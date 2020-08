L'INCHIESTA

ROMA «Ancora un'archiviazione per mio padre su Banca Etruria. Chissà dove sono ora coloro che in questi anni ci hanno insultato, offeso e minacciato. Ma oggi è un giorno bello: la verità è più forte del fango». Così, manifestando la sua soddisfazione sui social, Maria Elena Boschi ha commentato l'archiviazione della posizione del padre, Pierluigi Boschi, nel filone processuale relativo alla liquidazione all'ex dg di Banca Etruria Luca Bronchi, erogata quando lui era vicepresidente dell'istituto.

È stato il giudice dell'udienza preliminare Fabio Lombardo, depositando la decisione finale, a sollevare dalle accuse papà Boschi e con lui tutti i componenti del cda, Claudia Bugno, Rosanna Bonollo, Alessandro Benocci, Carlo Catanossi, Alessandro Liberatori, Luigi Nannipieri, Luciano Nataloni, Anna Maria Nocentini, Claudio Salini e Ilaria Tosti. La vicenda specifica è relativa ai circa 700mila euro versati nel 2014 da Bpel all'ex dg Bronchi che proprio per la buonuscita è stato condannato in primo grado, mentre l'ultimo presidente col quale si accordò, Lorenzo Rosi, è ancora sotto processo.

La riunione del cda finita al centro del caso risale al 30 giugno 2014 ed è emerso che i 12 consiglieri che votarono a favore della liquidazione lo fecero sulla base di consulenze legali che affermavano la legittimità della buonuscita. Per l'ex vicepresidente Boschi e per gli altri era già caduta mesi fa l'ipotesi più grave di bancarotta fraudolenta. Restò in ballo la bancarotta semplice. Il gip restituì gli atti alla Procura per un ulteriore approfondimento finalizzato ad accertare se da parte dei consiglieri di Etruria ci fosse stato un atteggiamento negligente e imprudente, quindi punibile.

La Procura, svolte nuove indagini, ha ribadito la richiesta di archiviazione non essendo emersi elementi a carico dei consiglieri. Richiesta suffragata adesso dal giudice Fabio Lombardo, nel frattempo subentrato a Ponticelli passato in organico agli uffici di Firenze. Tutto finito? No, il 14 gennaio 2021 Pierluigi Boschi e gli altri dello stesso cda devono tornare in aula per un'accusa di bancarotta colposa per il filone consulenze d'oro di Etruria.

Commento di Ettore Rosa, coordinatore di Italia viva: «I giustizialisti, anche quelli che sono al governo con noi, che scaricarono sentenze (e insulti) su Maria Elena Boschi sono certo si scuseranno con lei e con l'opinione pubblica».

