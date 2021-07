Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA A tradirla sono state due ragazze che lavoravano al suo fianco, nella piccola comunità Mamma mia a Nuovo Chimbote, in Perù. Sono state loro, nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorso, a consentire l'ingresso dei rapinatori, che avrebbero poi ucciso con una mazza la missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza). La donna, che dirigeva sei scuole dell'infanzia come volontaria per...