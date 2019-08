L'inchiesta punta sulla Maxwell ma l'ereditiera svanisce nel nulla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MISTERONEW YORK Dov'è finita Ghislaine Maxwell? La polizia la cerca, in quanto persona informata dei fatti. I giornalisti le danno la caccia, per farsi raccontare da lei i segreti a luci rosse della vita del miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York tre giorni fa. E gli avvocati vogliono parlarle perché testimoni a favore delle proprie clienti. Non ci sono dubbi che la 57enne socialite britannica sia molto richiesta, ma le autorità riferiscono di «avere difficoltà a localizzarla».Ora che Epstein ha deciso di...