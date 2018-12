L'inchiesta punta su proprietari e gestori nel mirino le falle del piano di evacuazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSANCONA C'è qualcosa da rivedere nell'industria dei locali notturni se a quattro giorni dalla tragedia di Corinaldo ancora non sappiamo quanti ragazzi vi fossero all'interno del Lanterna Azzurra. E forse non lo sapremo mai, anche se la procura di Ancona disporrà una perizia tecnica; i carabinieri hanno chiesto la collaborazione di chi si trovava lì quella notte, hanno diffuso un appello a fornire biglietti dei bus navetta, ticket consumazione, video, tutto ciò che servirà a capire se - come molti testimoni sostengono - dentro al...