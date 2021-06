Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAPORDENONE Nel mondo dell'arte - da Roma a New York - il professor Giovanni Granzotto non ha bisogno di presentazioni. E nemmeno lo Studio d'arte GR di cui è amministratore unico. Settant'anni, critico d'arte e gallerista di Sacile, il 10 aprile 2019 si è trovato in casa una trentina di finanzieri della Tenenza di Spilimbergo. «È stato il giorno più brutto della mia vita - afferma - Ma non sono un delinquente e lo dimostrerò,...