L'INCHIESTAPORDENONE Bottiglie di vino generico etichettate come se contenessero un pregiato Dop o un Igp? A sospettarlo è la Procura di Pordenone che ieri ha delegato ai carabinieri del Nas e all'Ispettorato repressione frodi di Udine una cinquantina di perquisizioni in cantine, aziende vitivinicole, distillerie, ditte di trasporti e abitazioni che si trovano in provincia di Pordenone, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Firenze, Livorno, Napoli, Bari e Foggia. Al centro dell'inchiesta c'è la Cantina Rauscedo,...