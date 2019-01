L'INCHIESTA PORDENONE Appalti viziati da fatture false, operai sottopagati e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPORDENONE Appalti viziati da fatture false, operai sottopagati e una frode fiscale milionaria. La Procura di Pordenone presenta un conto salato alla Work Ambiente, cooperativa che ruota attorno al consorzio Work Service Group di Padova, una sorta di agenzia interinale che da un paio d'anni ha trasferito la sede in un piccolo paese del Friuli Occidentale. Precisamente a Fanna, via Montelieto 36/A. Il numero di telefono rimanda ancora a Padova. A Fanna non c'è alcun responsabile, ma una sorta di foresteria dove alcuni operai...