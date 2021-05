Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAPERUGIA «Mi chiamo Luis... sono nato in Uruguay... sono calciatore professionista»: le prime parole di Luis Suarez davanti ai due esaminatori dell'Università per Stranieri di Perugia che certificheranno poi una conoscenza dell'italiano di livello B1 necessaria per ottenere la cittadinanza comunitaria, procedura al cui esito era legata la trattativa in quel momento in corso con la Juventus. Un esame «farsa» secondo la procura...