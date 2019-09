CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPALERMO Sono 23 i reati per cui la Procura di Firenze indaga l'ex premier Silvio Berlusconi. Accuse pesanti che vanno dalle stragi mafiose di Roma, Firenze e Milano, all'attentato, fallito, al giornalista Maurizio Costanzo, allora impegnato in una serie di trasmissioni tv contro i clan, scampato insieme alla moglie Maria De Filippi, il 14 maggio del 1993, all'esplosione di un'autobomba. Sullo sfondo gli anni della stagione di sangue con cui Cosa nostra tenne in scacco e ricattò lo Stato.LE ACCUSEIl fondatore di Forza Italia...