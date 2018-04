CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPADOVA La Procura di Padova ha impugnato la sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Gup lo scorso primo dicembre, in favore dei coniugi Lino Bottaro e Rita Benini. I genitori di Eleonora, la ragazzina di 18 anni di Bagnoli di Sopra nel padovano, morta per non essersi sottoposta alla chemioterapia. Il procuratore aggiunto Valeria Sanzari, ieri mattina, ha depositato alla cancelleria dell'ufficio Gip la sua impugnazione. A decidere sarà poi la Corte d'Appello di Venezia, che avrà due possibilità: confermare quanto deciso dal...