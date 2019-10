L'INCHIESTA PADOVA Il sedicente broker, ancora dietro alle sbarre di una cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPADOVA Il sedicente broker, ancora dietro alle sbarre di una cella del carcere Due Palazzi, per l'accusa non era capace solo di truffa e abusivismo finanziario. Nicolò Svizzero, 42 anni e rampollo della dinastia Morellato, è finito nei guai anche per tentata estorsione. Ed ecco che spunta il ricatto a luci rosse. Era il febbraio di quest'anno quando a una imprenditrice che voleva restituiti i suoi 226 mila euro, Svizzero, attraverso un messaggino Whatsapp, ha risposto: «Ho ancora le foto hot non so a chi va peggio». Una chiara...