L'INCHIESTA

NAPOLI Fare luce sui rapporti intercorsi durante la pandemia tra l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici e il centro polidiagnostico strumentale Ames di Casalnuovo: è l'obiettivo dei magistrati della Procura di Napoli, Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, che stanno passando al setaccio la gestione degli appalti assegnati in Campania. Ieri i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell'istituto di Portici, una delle strutture pubbliche identificate dall'ospedale Cotugno di Napoli come idonea alle analisi dei tamponi. Perquisito anche il laboratorio privato Ames il cui direttore sanitario, Antonio Fico, è stato iscritto dai pm nel registro degli indagati insieme con il direttore dell'Iszm Antonio Limone, per l'ipotesi di reato di concorso in turbativa d'asta.

La Ames (che risulta essersi anche aggiudicata una gara d'appalto con la Regione Lombardia, da ben 72 milioni di euro, sempre per le analisi dei tamponi, pure questa finita sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti) durante il periodo più critico della pandemia in Campania ha eseguito quotidianamente analisi su molte centinaia tamponi dello Zooprofilattico. Altro aspetto sul quale gli inquirenti intendono fare luce riguarda una gara da 750mila euro vinta da Ames in piena emergenza inerente prestazioni che esulano dalla vicenda Covid.

«Siamo sereni», ha commentato l'avvocato Nello Pizza, legale del direttore dell'Iszm. L'indagine punta a fare chiarezza anche sull'aggiudicazione della gara da 18 milioni per la realizzazione degli ospedali modulari a Napoli e per quelli di Caserta e Salerno, rimasti in sospeso.

