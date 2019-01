L'INCHIESTA NAPOLI Falsi diplomi per lavorare nelle scuole del nord, scattano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTANAPOLI Falsi diplomi per lavorare nelle scuole del nord, scattano i primi licenziamenti e le prime revoche delle supplenze. Su quattro bidelli salernitani piomba lo stop agli incarichi. E c'è il primo licenziamento di un bidello nel Veneto per aver presentato una falsa dichiarazione sui titoli. Dopo il blocco con risoluzione dei contratti scatterà, da parte delle scuole, la denuncia alle Procure di competenza territoriale per dichiarazioni mendaci e presentazione titoli falsi. È quanto trapela da fonti dell'amministrazione...