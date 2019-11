CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMILANO Terzo filone d'indagine sui viadotti controllati da Autostrade per l'Italia. Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, è stato aperto per omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina e l'inchiesta è collegata alla chiusura parziale della A26 per il «grave stato di deterioramento con pericolo di rovina» rilevato dai consulenti della procura sui ponti Fado e Pecetti, i viadotti liguri su cui Aspi sta effettuando controlli da lunedì notte. Ma nella lista potrebbero entrare anche il Sori, il Veilino (sulla...