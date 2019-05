CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMILANO Sembra una sceneggiatura di vent'anni fa, ambientata all'ombra del Duomo. Ci sono i due golden boy di Forza Italia Pietro Tatarella e Fabio Altitonante, da sempre impegnati in politica prima nei Municipi poi in consiglio comunale e in Regione, e il deputato novarese azzurro Diego Sozzani, membro della commissione Trasporti. C'è Daniele D'Alfonso, imprenditore «di spietata spregiudicatezza, faccia pulita della famiglia di ndrangheta dei Molluso», giovane e di belle speranze fermamente convinto, afferma il gip, «che in una...