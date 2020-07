L'INCHIESTA

MILANO Non si placano i colpi di scena nell'inchiesta della Procura di Milano sulla maxi truffa riguardante diamanti dai prezzi gonfiati ai danni di migliaia di compratori, tra i quali anche vip come Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli. I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno infatti arrestato con l'accusa di autoriciclaggio Maurizio Sacchi, titolare del Dpi, società nel settore della promozione della vendita di diamanti attiva soprattutto nel Nord Italia, mentre è stata denunciata la compagna, per riciclaggio. Secondo gli investigatori, tra le altre cose, la coppia avrebbe investito somme provenienti dalla truffa con sofisticate operazioni finanziarie. Circa 2,5 milioni sarebbero stati impiegati per l'acquisto di una villa con piscina a Porto Recanati (Macerata), poi sequestrata, altri 7 sarebbero stati utilizzati da Sacchi per regolarizzare, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, la propria posizione fiscale.

SEQUESTRI MILIONARI

L'arresto è uno sviluppo dell'inchiesta del pm Grazia Colacicco, che già nel febbraio 2019 aveva portato al sequestro di beni per oltre 700 milioni e nel gennaio 2020 al sequestro di quote societarie e attività finanziarie per circa 34 milioni. Nei giorni scorsi era stato arrestato l'imprenditore Nicolò Maria Pesce, 43 anni, milanese che opera nel settore finanziario con società di consulenza: anche in quel caso avrebbe riciclato oltre 20 milioni, una porzione dei presunti profitti illeciti per circa 500 milioni scoperti nell'indagine Crazy diamond chiusa nei mesi scorsi, in vista della richiesta di processo, a carico di 87 persone e sette società, tra cui alcune banche. Pesce è accusato di aver ricevuto «in più tranche» da Sacchi oltre 20 milioni da ripulire e sarebbe stato a conoscenza «delle vicende giudiziarie» in cui era coinvolto. Vicende di cui parlava con l'avvocato ed ex senatore di FI Giancarlo Pittelli, arrestato a dicembre in un'inchiesta sulla ndrangheta, prima legale dello stesso Sacchi.

