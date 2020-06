L'INCHIESTA

MILANO Con un complesso giro di società avrebbe riciclato oltre 20 milioni di euro, una porzione dei presunti profitti illeciti per circa 500 milioni della maxi-truffa sui diamanti dai prezzi gonfiati ai danni di migliaia di investitori, tra cui anche vip come Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli. Ieri l'imprenditore Nicolò Maria Pesce, 43enne milanese che opera nel settore finanziario con società di consulenza, è finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dal pm Grazia Colacicco.

IL MECCANISMO

L'indagine Crazy diamond è stata chiusa nei mesi scorsi, in vista della richiesta di processo, nei confronti di 87 persone e 7 società, tra cui anche gli istituti di credito Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, BancaAletti. E c'è già stato un sequestro, a carico pure delle banche, da 700 milioni di euro. È stata accertata una truffa ai danni di decine di migliaia di risparmiatori (le denunce in Procura sono ancora in aumento) da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi di molto superiori all'effettivo valore. Gli investigatori, seguendo i flussi finanziari, hanno poi ricostruito il meccanismo di riciclaggio utilizzato per nascondere una parte degli incassi della truffa. Come emerge dall'ordinanza del gip Anna Calabi, che ha disposto a carico di Pesce anche un sequestro da 17 milioni, l'imprenditore è accusato di aver ricevuto i soldi «in più tranche» da Maurizio Sacchi, amministratore della Diamond Private Investment e uno dei principali indagati nell'inchiesta sui diamanti, per conto di società a quest'ultimo riconducibili.

