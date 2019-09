L'INCHIESTA MILANO C'è ancora una chat misteriosa in uno dei due telefoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMILANO C'è ancora una chat misteriosa in uno dei due telefoni sequestrati lo scorso 15 luglio a Gianluca Savoini. Per un problema tecnico gli investigatori non sono riusciti a fare la copia forense del contenuto di alcune parti e tra queste anche una conversazione di cui non si conosce il contenuto. Ma dall'analisi non ancora completata dei cellulari e dall'esame dei tabulati non risulterebbero, al momento, contatti diretti, né via chat, mail o telefonici, fra il presidente dell'associazione Lombardia Russia e il segretario della...