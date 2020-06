L'INCHIESTA

MILANO «Adesso c'è l'altra gara importante di 18 milioni, e questo sarebbe un bel lavoretto da fare, è l'installazione delle colonnine elettriche per gli autobus in tutti i depositi». Così in un'intercettazione parlava Paolo Bellini, il dirigente dell'Atm finito in carcere nell'inchiesta sugli appalti della metro di Milano che sarebbero stati truccati in cambio di mazzette e di lavori per società a lui riconducibili. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare di oltre 400 pagine che ha portato ieri a tredici arresti.

Al centro dell'inchiesta ci sono 8 appalti da 150 milioni di euro: trenta perso e otto società indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato, abuso d'ufficio. Tra gli arrestati anche due manager di Alstom Ferroviaria e uno di Siemens Mobility. A Bellini vengono contestate presunte tangenti per 125mila euro tra il 2018 e il 2019.

«Le indagini hanno accertato - si legge in una nota del procuratore capo Francesco Greco - l'esistenza di un sistema di metodica alterazione di gare ad evidenza pubblica indette da Atm». Il sindaco Giuseppe Sala ha chiesto ad Atm «di prendere provvedimenti rapidi, queste persone devono essere allontanate, licenziate, quello che si può fare. Se le cose stanno così la giustizia intervenga rapidamente e le pene siano anche esemplari». L'azienda si è detta «del tutto estranea ai fatti contestati, attribuiti ai singoli soggetti che, a quanto si apprende, avrebbero agito autonomamente in violazione del codice etico di Atm ancor prima che in violazione delle norme di legge».

