L'INCHIESTA

MASSA CARRARA «Purtroppo non c'è più niente da fare. Le bambine non ci sono più». Fatima e Hachim, i genitori delle due sorelline uccise da un albero mentre erano in campeggio a Massa Carrara, sono distrutti. La madre non smette di piangere. Avevano mandato una persona per avvisare la nonna materna Kahibia, visto le sue condizioni di salute, ma a lei è bastato guardare il telegiornale per capire che si trattava delle sue adorate nipotine. «Non le porteremo in Marocco. Le seppelliremo a Torino: Dio è ovunque». Il padre e la sorella più grande si sono salvati perché erano usciti a sistemare la tenda che rischiava di essere portata via dal vento. Poi quel terribile schianto. La sorella più grande era sotto choc: non riusciva nemmeno a capire cosa in quel momento le stesse dicendo il padre. La sorellina più piccola, di due anni e mezzo, è morta quasi subito. Quella di 14 anni no: era lucida fino al suo arrivo in ospedale. Da lottatrice, era una promessa del judo, ha lottato. «Zio vedrai che andata tutto bene. Adesso vado in ospedale, ma poi torno a casa con te. Vedrai». Invece alla fine si è arresa anche lei. E la mamma non riesce a darsi pace. «Adesso sono sola. Devo tornare a casa senza due delle mie bambine. Eravamo venuti al mare perché piaceva tanto a Malak».

LA PROCURA

La procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta per individuare eventuali responsabili e per capire se questa tragedia poteva essere evitata. Oggi sarà incaricato un agronomo che dovrà stabilire in che condizioni era l'albero e se era prevedibile o meno potesse cadere in caso di maltempo. Si cerca di capire insomma se quell'albero dovesse essere abbattuto dai proprietari del camping perché pericoloso. Le radici sembravano secche, il tronco spezzato in più parti. Lo hanno spiegato anche degli esperti vedendo le immagini. Said, lo zio delle bambine, che era in vacanza con loro, è furioso: «Non si può morire per un albero». Sabato e domenica scorsi la protezione civile della Toscana aveva diramato un allarme arancione per il maltempo e la procura adesso vuole capire se tutte le procedure di sicurezza sono state seguite in quel campeggio a due passi dal mare.

