L'INCHIESTAFIRENZE C'è un'altra inchiesta della procura di Firenze, oltre a quella sulla fondazione Open, che vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo Renzi. A svelarlo è lo stesso ex premier nel suo ultimo libro, Controcorrente. L'accusa contestata è quella di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. Da quanto poi appreso Renzi sarebbe indagato in concorso con...