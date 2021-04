Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAFIRENZE C'è anche la corruzione tra le accuse avanzate dai pm nell'inchiesta fiorentina su Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Un avviso di proroga di indagini in cui si ipotizza, in concorso, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, è stato infatti notificato al parlamentare Pd Luca Lotti, ad Alberto Bianchi, ex presidente di Open, ad Alfonso Toto, all'epoca dei fatti...