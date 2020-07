L'INCHIESTA

Da Treviso gestiva un imponente traffico di sostanze stupefacenti con diramazioni in mezza Europa, tra la Spagna e l'Olanda. Un trevigiano, M.P., di cui non sono state fornite le generalità complete per garantire la sua incolumità, è stato condannato ieri pomeriggio a otto anni e otto mesi di reclusione per l'importazione di 300 chilogrammi di cocaina, ordinata in Sudamerica e poi transitata per le isole Canarie e il porto di Rotterdam e quindi essere trasportati a bordo di un Tir fino al Trevigiano. Un quantitativo ingente di droga, probabilmente destinato a rifornire il mercato Veneto e non solo quello. Nella vicenda è rimasta coinvolta anche la moglie del trafficante, C.R., la quale è stata però ritenuta estranea all'accusa di associazione e ha patteggiato la pena di un anno e otto mesi di reclusione, sulla base dell'accordo tra la difesa e il magistrato che ha coordinato le delicate indagini, la sostituto procuratore di Venezia, Patrizia Ciccarese. Un terzo imputato, anche lui trevigiano, L.T., è stato assolto dall'accusa di aver fatto parte dell'associazione transazionale finalizzata allo spaccio di stupefacenti, e condannato soltanto in relazione ad un notevole quantitativo di pasticche di ecstasy: a lui il giudice per l'udienza preliminare Andrea Battistuzzi ha inflitto la pena di sei mesi, in continuazione con una precedente condanna che sta già scontando, per un ammontare complessivo di sei anni e dieci mesi di reclusione. L'arresto del trafficante trevigiano risale ad alcuni mesi fa, ma la Guardia di Finanza ha tenuto segreta l'operazione in quanto erano in atto indagini parallele, con arresti, in mezza Europa, con l'obiettivo di smantellare un'organizzazione ramificata, capace di organizzare carichi ingenti di sostanze stupefacenti.

